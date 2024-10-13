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Стало известно, во сколько обойдется замена шин россиянам

Shot: замена резины на авто в среднем обойдется россиянам в 4 тыс. рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россиянам в среднем придется отдать 4 тыс. рублей за «переобувку» автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

«Сейчас средняя цена на рынке за «переобувку» машины — 4 тыс. рублей. Стоимость складывается из радиуса колеса и, конечно же, времени, когда вы решили сменить резину. В сезон же цены взлетят до 7 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что заморозки в скором времени ожидаются в Центральной части России.

До этого сообщалось, что в России цены на сезонный шиномонтаж выросли на 10–12%. По словам экспертов, в этом году сезон смены летних шин на зимние начался раньше, так как в части регионов установились низкие температуры. К тому же, водители не хотят дожидаться резких заморозков, когда из-за погодных изменений случается множество мелких автоаварий.

Автовладельцам следует приезжать на шиномонтаж всегда немного заранее, говорят специалисты. Если в регионе установилась устойчивая температура +7 °C, то можно менять покрышки. К тому же, заблаговременная их замена поможет сэкономить деньги, так как некоторые СТО сильно завышают цены в сезон повышенного спроса, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что из-за поздней замены летней резины у водителя возникнет пять проблем.

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