Появилось видео, как подземные воды затопили район в Новой Москве

В Новой Москве подземные воды затопили улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На стройплощадке в Троицке на улице Полковника Милиции Курочкина у коммунальщиков прорвало резервуар с водой. По словам местных, вода без запаха, но затопило весь двор. На место прибыли сотрудники аварийной службы», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, как машины едут по затопленным грязной водой дорогам.

До этого в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней стало затапливать автобусы с пассажирами внутри.

«Внутри автобусов разбушевались океаны из грязной воды. Осадки затекают прямо с улицы, поэтому пассажирам приходится поджимать ноги, чтобы не поймать волну», — указывал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В частности, суперливень затопил автобус на Парашютной улице — произошедшее сняла на камеру пассажирка.

Ранее на видео попали уходящие под воду автомобили россиян после суперливня.