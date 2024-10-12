BYD представила внедорожник, похожий на Toyota Land Cruiser

Китайский концерн BYD объявил прием заказов на внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8 по цене от 400 тыс. до 500 тыс. юаней (5,39-6,74 млн рублей). Об этом сообщает CarNewsChina.

Автомобиль, дизайном передней части напоминающий японский Toyota Land Cruiser, доступен с шестиместной и семиместной компоновкой салона. Доступны три цвета кузова и два варианта отделки интерьера. Длина машины — 5195 мм, колесная база — 2920 мм. Он способен преодолевать брод глубиной 900 мм.

Внедорожник снабжен гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 268 л.с. и двумя электродвигателями. Суммарная мощность достигает 738 л.с., а запас хода на бензине и электричестве — 1,2 тыс. км. Только на электротяге автомобиль способен проехать до 125 км.

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