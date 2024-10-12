Аналог Hyundai Creta стал дешевле в России

В продаже у российских дилеров появилась самая доступная версия кроссовера Solaris HC — согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль в комплектации Prime с автоматической трансмиссией предлагается по цене 2,51 млн рублей.

До этого в модельной линейке самой дешевой была комплектация Classic с 6-ступенчатой механической трансмиссией, которая дороже на 102 тыс. рублей. В оснащение Solaris HC в новой базовой комплектации входят галогеновые фары, приборная панель с монохромным дисплеем, ABS и система стабилизации, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер. Подогревы сидений и руля не предусмотрены.

Такой кроссовер снабжен мотором 1.6 мощностью 123 л.с., 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

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