Автоэксперт Хайцеэр перечислил риски частного ввоза машин из Китая

Официальные дилеры китайских автомобильных марок отказываются обслуживать автомобили, ввезенные в страну в частном порядке. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Яна Хайцеэра.

«Обслуживание таких авто тоже сопоставимо с предложениями официальных дилеров. Исключение в том, что у дилеров китайских марок сейчас очень много работы, и они с нежеланием берут на обслуживание авто, ввезённые частным порядком, пытаются отказаться от них», — сообщил Хайцеэр.

По его мнению, дилеры не хотят связываться с такими машинами. В то же время в России достаточно специалистов, которые берутся за русификацию таких автомобилей, для чего взламывают фирменное ПО. Россияне, заказывающие китайские автомобили в частном порядке, стремятся сэкономить существенные суммы денег и заранее просчитывают риски, полагает Хайцеэр.

Ранее «За рулем» перечислил автомобили некитайских брендов, которые можно купить новыми в России.