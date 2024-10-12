Опрокинувшийся самосвал заблокировал движение на трассе в Подмосковье

В Московской области произошла авария с участием двух самосвалов на трассе М-9 «Балтия», сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло утром в субботу на 43-м километре трассы.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых совершил опрокидывание», — отмечается в сообщении полиции.

Водитель одного из грузовиков госпитализирован с травмами, водителю второго выжить не удалось. На кадрах с места происшествия видно, что один из самосвалов лежит на боку с открывшимся задним бортом, он заблокировал движение по двум полосам. Второй грузовик стоит на обочине, у него сильно смята кабина.

До этого в Сети появилось видео с избиением пенсионера после ДТП в Солнечногорске.

Ранее на видео попала страшная авария с участием трех грузовиков.