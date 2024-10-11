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У дилеров Tank в России появились внедорожники Tank 700

Новый внедорожник Tank 700 поступил к дилерам в России

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Great Wall Motor

К российским дилерам принадлежащего концерну Great Wall бренда внедорожников Tank поступили автомобили Tank 700. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на автомобильную группу «Авилон».

Директор розничных продаж «Авилона» Илья Петров рассказал, что пока Tank 700 прибыл в дилерский центр в качестве тестового автомобиля, доступного для клиентского тест-драйва. Он ожидает, что покупателей наиболее заинтересуют машины в максимальной комплектации.

«Так уже сложилось, что большие внедорожники пользуются спросом в максимальных комплектациях. Такая ситуация по GAC GS8, Geely Monjaro, Tank 500 и другим моделям», — привел пример он.

Флагманский внедорожник Tank 700 будет доступен в России с бензиновым 3,0-литровым мотором мощностью 354 л.с., а также с гибридным приводом, суммарная мощность такой силовой установки — 422 л.с.

Ранее стало известно, сколько автомобилей с пробегом купили россияне в сентябре 2024 года.

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