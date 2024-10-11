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Появилось видео с избиением пенсионера из-за ДТП в Солнечногорске

В Солнечногорске водитель избил пенсионера после ДТП и попал на видео

В Солнечногорске водитель набросился на другого участника ДТП, пожилого мужчину, и избил его. Об этом сообщает zelenograd.ru.

Сын пострадавшего рассказал изданию, что инцидент произошел недалеко от ресторана «Раздолье» на Георгиевском шоссе. Другой водитель, отъезжая от ресторана, врезался в машину его отца. После этого он выскочил из-за руля и начал избивать пожилого мужчину. Часть его действий была записана на видео.

На кадрах видно, что молодой мужчина на проезжей части схватил пожилого и ударил его ногой, а затем повалил на асфальт и отбежал в сторону. Пострадавший ударился головой о металлическую решетку ливневой канализации. Его госпитализировали в Солнечногорскую больницу, а затем перевели в Москву. У 62-летнего мужчины диагностированы множественные переломы костей лица и черепа, а также другие травмы.

Ранее в Новосибирске женщина разбила палкой автомобиль бывшего кавалера.

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