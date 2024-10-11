Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к холодам

Автомобилистам стоит заранее поменять летнюю резину на зимнюю в преддверии холодов, в среднем в этом году на покупку одной шины нужно будет потратить 7-8 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В целом ездить можно на любых моделях, но отличия между ними есть — в комфорте, удобстве. Главное, при выборе нужно понимать, что шины должны быть подороже: они ведут себя на дороге намного лучше, чем дешевые», — сказал эксперт.

Помимо этого, перед наступлением холодной погоды важно залить в автомобиль «незамерзайку», а также проверить комплектующие машины, в том числе аккумулятор. Кадаков советует заменить щетки лобового стекла, если они стали неисправны, потому что в этом случае они не справятся со своей задачей в снег и темное время суток. Чтобы двери машины не примерзали, можно обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, заключил специалист.

Данные «Ренессанс страхования» до этого показали, что с 2022 года розничные цены на запчасти для американских марок автомобилей в России взлетели на 122%. В то же время детали для корейских авто подорожали на 55%, китайских — на 60%. Цены на комплектующие на «европейцев» за два с половиной года выросли почти вдвое.

Ранее сообщалось, что россияне с недоверием отнеслись к покупке автомобилей на маркетплейсах.