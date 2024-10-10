Стало известно, переживут ли китайские автомобили эту зиму в России

Россияне будут все реже сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских автомобилей в зимнее время года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

«За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей», — заявил он.

Петров также перечислил основные причины, почему китайский автомобиль может не заводиться зимой. Среди них: редкие поездки, в результате чего разряжается аккумулятор, заправка машины топливом низкого качества, а также непрофессионально установленные охранные системы, которые разряжают аккумулятор за 2-3 дня простоя.

В заключение эксперт посоветовал россиянам, которые любят активный отдых зимой, обратить внимание на модели из КНР с полным приводом.

До этого сообщалось, что владельцы китайских автомобилей в России зимой чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, не заводящиеся в мороз двигатели, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП).

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