В Китае начались продажи «улыбающегося» хетчбэк Geely

Китайская компания Geely начала продажи компактного электрического хетчбэка Geome Xingyuan. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 69,8 тыс. юаней, что в переводе на российскую валюту составляет 961 тыс. рублей. В России за такие деньги можно купить Lada Granta.

Geome Xingyuan построен на модульной платформе GEA. По словам представителей бренда, дизайн новинки вдохновлен мимикой человека. Именно поэтому на Geome Xingyuan установлен бампер, напоминающий улыбку.

Габариты электрокара Geely: длина — 4135 мм, ширина — 1805 мм, высота — 1570 мм, колесная база — 2650 мм. Его салон рассчитан на пять пассажиров. Объем багажного отделения, в зависимости от положения задних сидений, составляет от 375 до 1320 литров.

В движение Geome Xingyuan приводит один из двух электромоторов, расположенных на задней оси. Базовым агрегатом является двигатель мощностью 79 л.с.

Для более дорогой версии хетчбэка предусмотрен мотор, развивающий 116 л.с.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее россиянам рассказали, сколько будет стоить минивэн Lada.