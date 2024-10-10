В России представили новый метановый кроссовер

Российский автопроизводитель «Автотор» представил в рамках Петербургского международного газового форума кроссовер SWM G01 CNG. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«Автомобиль SWM G01 CNG – предсерийная версия первого в России кроссовера на природном газе, выпущенного в условиях промышленного производства. Битопливный кроссовер обладает оптимальными техническими характеристиками, а газ в качестве основного вида топлива сокращает расходы и выбросы загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Автомобиль оснащен тремя газовыми баллонами первого типа объемом 28 л каждый (размещены в нише багажного отсека). Установленный комплект ГБО: редуктор КПГ, топливная рейка, фильтр газа, комплект электроники, заправочное устройство, автоматические баллонные вентили.

До этого дизайн-макет электрокара от «Автотора», который разрабатывается в Московском Политехе, показали председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Ожидается, что электромобиль категории L7 встанет на конвейер «Автотора» уже в 2025 году. Судя по изображениям, новинка будет трехдверным хэтчбеком с многоярусной оптикой. Также на автомобиле можно заметить логотип из сдвоенных А. В университете заявили, что новинка станет первым электрокаром, который полностью разработали и локализовали в РФ.

До этого глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что «Автотор» планирует выпустить в 2024 году 70 тыс. автомобилей. При этом, по его словам, многое зависит от того, как на предприятии будет налажена работа с китайскими партнерами.

В апреле 2024 года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на «Автоторе» в 80-100 тыс. единиц.

Ранее стали известны достоинства и недостатки кроссовера SWM из Калининграда.