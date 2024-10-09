Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье арестовали водителя грузовика после массовой аварии на трассе М-2

Водителя грузовика арестовали после массового ДТП в Серпухове

Водитель грузовика арестован после массового ДТП в Серпухове. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России «Серпуховское», мужчине, управлявшему грузовым автомобилем и совершившему массовое ДТП, судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком по 6 декабря текущего года», – сказала Петрова.

Авария произошла 7 октября на трассе М-2 в районе Серпухова, на мосту через Оку. Самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

По данным СМИ, всего водитель большегруза протаранил 12 автомобилей. Во время ДТП пострадали четыре человека, троих приехавшим на место медикам спасти не удалось.

Компания-дистрибьютор Gross ответила на критику китайских грузовиков, продажей которых она занимается, после массового ДТП с Howo T5G в Подмосковье.

В компании заявили, что прежде не получали жалоб на тормозную систему в грузовиках из КНР. При этом в соцсетях пользователи пишут, что даже при смене колодок «машина тормозит очень плохо, педаль мягкая и нет упора».

Ранее в Турции автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в аэропорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами