В России в 2025 году планируют начать продажи Iran Khodro Tara

В России планируется начать продажи и сборку иранских седанов Iran Khodro Tara. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Автомобиль Iran Khodro Tara представлен в Москве на форуме CarX-2024. На Tara 2025 с года оформляется Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое дает право начать массовые продажи, документ планируется получить в середине декабря. Тогда же российский дистрибьютор планирует определиться с выбором площадки для сборки автомобилей. Для выпуска Iran Khodro рассматриваются две производственные площадки, в центре и на юге России, в том числе завод «Ставрополь-Авто», утверждает «Русский автомобиль».

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