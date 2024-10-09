Продажа автомобиля в пленке снижает его цену на 20%

При продаже автомобиля в декоративной или защитной оклейке остаточная стоимость авто будет ниже, нежели без пленки. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов. По его словам, без скидки в 15-20% автомобиль не продать.

«Часто продавец уверен, что его машина стоит дороже, чем в среднем по рынку, потому что имеет необычный вид. Выясняется, что в глазах большинства покупателей цветная или фактурная пленка по кругу — это огромный минус. Без скидки в 15-20% такой автомобиль вряд ли найдет себе следующего владельца», — сказал Губанов.

По его словам, при осмотре автомобиля покупатели не могут понять реальное состояние кузова. Эксперт-оценщик также не может дать заключение: визуальный осмотр ничего не дает, а толщиномер показывает значения сильно выше заводских — сделать однозначный вывод, красили кузов или нет, очень трудно.

Чтобы придать машине первоначальный вид, надо аккуратно снять пленку, а потом в обязательном порядке отполировать кузов. Продажа машины в пленке, помимо скидки, может затянуться на неопределенный срок, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля.