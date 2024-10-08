На МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовано

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 20 км МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП движение оказалось затруднено на 1,7 км. Водителям посоветовали искать пути объезда. Обстоятельства ДТП выясняются.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числятся 75 штрафов за нарушение ПДД.

Ранее в Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка.