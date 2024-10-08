В Москве сфотографировали 18 кошек в авто, в котором жила мать с больным ребенком

Телеграм-канал Что там в Москве?

В столице сняли на фото 18 кошек, которые жили вместе с женщиной и больным ребенком. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На них можно заметить большое количество животных, которые находятся внутри салона припаркованного авто.

До этого стало известно, что жительница Москвы с мужем спасли 18 кошек из машины у гипермаркета, в которой около года жила женщина с дочкой.

По словам охранников гипермаркета, хозяйку кошек увезли в психиатрическую клинику после того, как не стало ее дочери, а животные несколько дней оставались без еды. В машине были приоткрыты окна, поэтому они могли лакать дождевую воду.

Где именно сейчас находится их хозяйка, неизвестно.

Женщина также рассказала, что отвезла кошек в ветеринарную клинику на передержку. После этого она не будет сдавать их в приют, а попробует отдать в добрые руки.

Ранее в Москве водитель уничтожил свой Infiniti в ДТП, убежал в барбершоп и избил ребенка.