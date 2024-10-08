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Стало известно, насколько подорожала Lada Niva Legend за три года

Fresh: за три года Lada Niva Legend подорожала на 67%

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Lada

С 2021 года «АвтоВАЗ» увеличил стоимость Lada Niva Legend в базовой комплектации почти на 70%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh.

«В 2021 году стоимость Lada Niva Legend составляла 588 тыс. рублей. В 2022 году автомобиль стоил уже от 796,5 тыс. рублей. При этом в базовой версии модели по-прежнему отсутствовали аппаратура ЭРА-ГЛОНАСС и системы ABS, EBD и BAS», — рассказали в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh.

Новый 2023 год для трехдверной Niva Legend начался с роста цен. Версия Classic'22 продавалась уже за 800,9 тыс. рублей. В базовую комплектацию к тому времени входил бортовой компьютер, аудиоподготовка и кнопка системы реагирования на ДТП ЭРА-ГЛОНАСС.

На сегодняшний день стоимость обновленной версии Niva Legend в базовой комплектации Classic со светодиодными дневными ходовыми огнями составляет 981 тыс. рублей. Таким образом, за три последних года (считая от 2021 года) Niva Legend подорожала на 67%, отметили в компании.

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