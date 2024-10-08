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В России представили зимнюю версию мотоцикла Aurus

В Петербурге показали зимнюю версию электрического мотоцикла Aurus Merlon

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Aurus

Зимняя версия мотоцикла Aurus Merlon представлена на Петербургском международном газовом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

«Зимний вариант мотоцикла Aurus Merlon выделяется своим футуристическим дизайном бокового прицепа. Внутри него находится дополнительная тягово-аккумуляторная батарея, которая увеличивает запас хода в холодное время года и обеспечивает лучшую развесовку мотоцикла», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon — 200 км. Время зарядки: до 1,5 часов от станции и до 10 часов от бытовой сети. В комплектацию мотоцикла входит подогрев рукояток руля и сидения, бесключевой доступ и система ABS. Электродвигатель разрабатывается в партнерстве с крупной российской компанией, специализирующейся на создании аналогичных компонентов разной сложности.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в России открыли предзаказ на новейшие электромотоциклы Aurus Merlon.

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