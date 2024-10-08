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Россиянам рассказали об особенностях подержанного Nissаn Note

Автоэксперт Зиновьев: у Nissаn Note не ржавеет кузов, но слабая подвеска

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Nissan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал об особенностях модели Nissan Note. Сейчас на рынке можно найти экземпляры 11-13 лет с пробегом менее 150 тыс. километров.

«Мотор 1.4 (88 л. с.) сочетается только с механикой Renault JH3 (применялась на Весте и Ларгусе). Мотор 1.6 (110 л. с.) – с ней же или исключительно живучим четырехступенчатым гидроавтоматом Jatco RE4F03A (ставили на Гранту). Оба двигателя до 150 тыс. километров обычно не подводят, затем сказываются износ цепного привода ГРМ и накопление нагара», — отметил эксперт.

По словам Зиновьева, кузов отличается высокой устойчивостью к коррозии. Но передняя подвеска имеет слабости: опорные подшипники стоек и сайлентблоки нужно менять каждые 40-60 тыс. километров.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6–9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить спортивные версии Lada Iskra.

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