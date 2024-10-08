«АвтоВАЗ» планирует выпустить спортивные версии Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпуска спортивных версий автомобиля Lada Iskra. Об этом «Российской газете» заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

«Спортивные версии Iskra рассматривали, но пока отложили на будущее. Вообще на базе этой модели есть желание выпустить что-то нишевое. Iskra будет новым бестселлером, в этом нет никаких сомнений. Что касается цены, то она будет между Granta и Vesta», — отметил топ-менеджер.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее на официальном сайте Lada были найдены разделы о новых моделях Iskra и Aura.