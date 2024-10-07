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В Москве на камеру сняли оторванную руку в «Газели» напротив школы

В Москве сняли на камеру оторванную руку в салоне «Газели», стоящей напротив школы

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве в салоне «Газели», стоящей напротив школы, заметили муляж оторванной руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Неожиданный ремейк «Семейки Аддамс» прямиком из московского района Орехово-Борисово Южное. Где возле школы № 949 заметили знаменитую руку из черной комедии Барри Зонненфельда», — говорится в публикации.

Отмечается, что в полицию местные жители пока не обращались. По их словам, они надеются, что это муляж.

До этого водитель мусоровоза облила фекалиями автомобиль уфимца за то, что он не уступил ей дорогу. Инцидент произошел в районе Сипайлово.

«Женщина разозлилась, когда подъехавший сзади KIA не пропустил большегруз. Об этом рассказал водитель иномарки Константин. Дама вылила на его авто ведро нечистот и уехала», — говорится в сообщении канала Mash Batash.

Отмечается, что начальник вспыльчивой женщины пообещал пострадавшему оплатить мойку.

Ранее подросток поджег полицейский автомобиль в Набережных Челнах и попал на видео.

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