Названа предварительная причина массовой аварии с китайским грузовиком

Предварительная причина аварии в Серпухове — отказ тормозов у китайского грузовика Howo. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге.

«За рулем был 45-летний Владимир Т. из Краснодарского края, он вез гравий. В результате ДТП мужчина скончался. Грузовик новый, его купили в 2022 году. В интернете водители часто жалуются на плохие тормоза у этой марки. Пишут о постоянно рвущихся тормозных шлангах, стертых колодках и прочем», — говорится в сообщении.

Авария произошла 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента заметно, как самосвал на высокой скорости снес несколько машин, которые ехали в его ряду. Некоторые средства передвижения вынесло на другие полосы.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее в Дагестане слепой водитель протаранил машину бойца ММА Руслана Абдулаева.