На видео попала погоня ДПС за поливомоечной машиной с иностранцем за рулем

В подмосковном Одинцово иностранец угнал поливомоечную машину и устроил гонки с ДПС. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Злоумышленник проник на территорию строительной организации в г. Одинцово, где воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину стоимостью более 8 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство на федеральной автотрассе», — заявила она.

На опубликованных кадрах видно, что водитель за рулем угнанного транспорта едет на высокой скорости и совершает опасные маневры. Злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что помимо машины он украл и одежду из частного дома.

До этого брянские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, который нашел на улице потерянный инкассаторами пакет с деньгами и присвоил средства себе.

Сотрудники инкассаторской службы забирали выручку из банка, они не заметили, как во время транспортировки денежных средств выронили сейф-пакет, в котором находилось 340 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, инкассаторы обратились в полицию. Правоохранители просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и установили, что пакет подобрал молодой человек.

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