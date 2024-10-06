Россиян предупредили о подорожании полиса ОСАГО на треть

В России в ближайшее время стоимость полисов ОСАГО увеличится на 30%. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Основным фактором, способствующим предполагаемому увеличению стоимости полисов ОСАГО, является рост средней суммы выплат.

«Уверен, это случится. И стоимость страховки поднимется на 30%. Возможно – продавят решение за счет увеличения базового тарифа. Или внесут поправки в территориальные коэффициенты. В общем, выход найдут», — сказал Шапарин.

До этого стало известно, что на бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября.

Также сообщалось, что в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5%, по данным Росстата.

Ранее россиянам объяснили, как получить деньги при ДТП без ОСАГО.