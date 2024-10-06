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Названы внедорожники, у которых нет проблем с коррозией

«Авто.ру»: из внедорожников меньше всего ржавеет Toyota Land Cruiser Prado

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Kia

Из внедорожников лучше всего сопротивляются коррозии Toyota Land Cruiser Prado (150) и Kia Mohave. Об этом сообщает «Авто.ру».

«У Toyota Land Cruiser Prado (150) ржавчина на кромках крыльев на стыке с бамперами — признак совсем неухоженных машин. Рама у Prado достаточно толстая. Но это не значит, что нужно полагаться только на японское качество. Без регулярного антикора у автомобилей старше пяти лет уже может начать образовываться поверхностная коррозия. Но ее можно зачистить и обработать», — говорится в сообщении.

Искать внешнюю коррозию на Kia Mohave бесполезно. Ржавчина может появиться только на кромке капота. Пороги, нижняя часть и трубки тормозной системы почти не корродируют.

Также минимум проблем с коррозией у Jeep Grand Cherokee IV поколения. У дорестайлинговых машин характерно появление ржавчины на передних стойках под креплениями крыльев. Более свежий Grand Cherokee противостоит коррозии лучше.

Land Rover Discovery 4 сделан на совесть: даже у самых старых машин возрастные проблемы вроде коррозии в полостях арок, на порогах и нижней части кузова обычно находятся на начальной стадии. Очаги коррозии на элементах ходовой части часто встречаются у дорестайлинговых Discovery.

Еще один автомобиль, который хорошо сопротивляется коррозии — Hummer H3. У него крепкая рама. Само железо ржавеет неохотно — обычно коррозия просто разъедает краску на несущей конструкции.

До этого автоэксперт Александр Виноградов заявил, что у седана Geely Preface жесткая подвеска.

«Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Preface отрабатывает жестко — хотелось бы большей мягкости. Свою роль сыграли и низкопрофильные шины 225/45 R18. Но всю вину на них валить нельзя. Настройка амортизаторов и пружин явно смещена в сторону управляемости, а не плавности хода», — отметил Виноградов.

Кроме того, у автомобиля низкая крыша, поэтому при посадке человек может удариться о верх проема. Люди ростом 180 см и выше уже будут касаться головами обивки потолка.

Ранее россиянам объяснили, что должно насторожить при покупке подержанного автомобиля.

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