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Dacia представила юбилейную версию Logan

Седан Logan получил новую версию в честь 20-летнего юбилея

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Dacia

У нового Dacia Logan появилась специальная версия в честь 20-летнего юбилея. Об этом сообщает автопроизводитель.

Так, специальная версия получила 16-дюймовые легкосплавные диски, черные корпуса зеркал заднего вида и такого же цвета крышу, шильдики XX на крышке багажника, порогах, зеркалах, центральном тоннеле и спинках кресел, а также расширенное оснащение.

Юбилейный седан доступен с трехцилиндровыми 1,0-литровыми турбомоторами на бензине или сжиженном газе. Стоимость такой версии составляет €16 тыс. (1,68 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Иране стартовало опытное производство седанов Pars Khodro Cadilla P90.

Автомобиль представляет собой значительно переработанный седан Renault Logan первого поколения, переведенный на импортонезависимую компонентную базу. Автомобиль получил оригинальный внешний обвес с агрессивным дизайном и фары новой формы. Под капотом автомобиля четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель мощностью 115 л.с.

Интерьер иранского седана также отличается от Logan. Cadilla P90 получил новый руль, цифровую комбинацию приборов и кресла с кожаной обивкой. Форма передней панели в салоне такая же, как у исходной машины.

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