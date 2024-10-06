Jetour распространил фото нового кроссовера Shanhai T1

Китайская компания Jetour распространила фото нового кроссовера Shanhai T1 перед премьерой. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи автомобилей начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Длина Shanhai T1 составит 4706 мм, а колесная база – 2810 мм. Автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 154 л.с. и электромоторов. Суммарная отдача системы составит 603 л.с. Также у кроссовера будет система полного привода.

Расход топлива автомобиля составит 1,1 л на 100 километров пробега. Максимальная скорость – 180 км/ч.

В Китае автомобиль будет продаваться за 110 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайская компания Geely выпустила обновленный кроссовер Icon, который получил внедорожный обвес.

Geely Icon — компактный кроссовер, который выпускается в Китае с 2020 года и по габаритам сравним с Geely Coolray. Автомобиль построен на платформе BMA. Согласно официальным данным, длина автомобиля составляет 4442 мм. У обновленной модели появилась новая решетка радиатора, пластиковые детали на кузове для защиты от повреждений, экспедиционный багажник на крыше, ручки на капоте.

Ранее сообщалось, что Subaru выведет на европейский рынок новый Forester.