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В Татарстане освоили производство бронированных китайских Hongqi

В Татарстане показали броневик на основе китайского Hongqi

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Михаил Фролов/Пресс-служба Раиса РТ

На выставке машиностроительной продукции Татарстана, которую посетили глава республики Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представлена бронированная версия китайского седана Hongqi H9.

Автомобиль доработан местной компанией Blazar, которая специализируется на производстве машин скрытого бронирования. Доработанный Hongqi H9 защитили по стандарту Бр4, обеспечивающему защиту от обстрела из автомата Калашникова патронами калибра 7,62.

На сопроводительной табличке указано, что седан со скрытой броней весит 2810 кг, притом, что снаряженная масса обычного седана — 1875 кг. На сайте доработчика указано, что Hongqi H9 получил усиленные пружины и амортизаторы в подвеске, защиту топливного бака и усиленные тормоза.

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