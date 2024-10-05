Российские дальнобойщики пожаловались на автопиратов, грабящих фуры на ходу

Российские дальнобойщики столкнулись с проблемой ограбления фур на ходу злоумышленниками на легковых автомобилях. Видеозапись одного из таких инцидентов опубликовал Telegram-канал «Дальнобойщики».

На кадрах с камеры, установленной на полуприцепе, видно, что к движущейся фуре подъезжает старый Volkswagen, из которого вылезает человек и набрасывает на бампер автомобильную шину на веревке, чтобы мягко «пристыковаться» к грузовику.

«Сегодня примерно в 2:00 ночи шел примерно 88-89, хорошо, что камера была включена, вовремя ударил по тормозам и спугнул. Нашей конторы здесь машины 3-4 вскрыли», — прокомментировал инцидент автор видео.

По его словам, инцидент произошел в Нижегородской области, на объездной дороге Заволжья — на трассе, ведущей в Иваново через Балахну.

Согласно данным сервисов проверки автомобилей, установленный на Volkswagen злоумышленников номерной знак числится за автомобилем другой марки — Kia Shuma.

Ранее в Забайкалье водитель спасся из загоревшегося после ДТП внедорожника.