Немецкие автоконцерны назвали «фатальным» решение ввести пошлины на авто из КНР

Автомобильный концерн BMW выступил против введения импортных пошлин на авто из КНР и назвал инициативу «фатальным сигналом» для европейского автопрома. Такое мнение высказал генеральный директор Оливер Ципсе, пишет ТАСС.

«Сегодняшнее голосование является фатальным сигналом для европейской автомобильной промышленности. Сейчас необходимо быстрое решение путем переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и Китаем, чтобы предотвратить торговый конфликт, который в противном случае приведет только к проигравшим», — заявил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и в Mercedes-Benz.

«Мы убеждены, что импортные пошлины снижают конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе. Свободная торговля и справедливая конкуренция обеспечивают процветание, рост и инновации», — заявили в компании.

До этого страны Евросоюза поддержали решение ЕК о введении импортных пошлин на электромобили из Китая.

«Сегодня решение Еврокомиссии ввести окончательные пошлины на импорт китайских электромобилей получило необходимую поддержку стран ЕС», — заявила ЕК.

Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС движется к экономической холодной войне с Китаем.