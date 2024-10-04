Tesla отозвала неисправные Cybertruck в пятый раз за год

Американский автопроизводитель Tesla в пятый раз c начала 2024 года проводит отзывную кампанию по устранению дефектов в пикапах Cybertruck. Об этом сообщает Reuters.

Очередной отзыв 27 тыс. пикапов объявлен из-за задержки передачи изображения с камеры заднего вида, что ухудшает видимость для водителя и может привести к столкновению. Для решения проблемы автопроизводитель обновит программное обеспечение автомобилей.

Отзыв Cybertruck из-за камеры стал пятым по счету с начала года. До этого машины отзывали из-за плохо закрепленной накладки педали акселератора, а также из-за проблем со стеклоочистителями. Поставки автомобилей клиентам начались в конце 2023 года.

Ранее стало известно, доработки каких агрегатов автомобиля могут привести к поломке.