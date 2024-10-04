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Электромобили без российских электрокомпонентов планируют лишить господдержки

Минпромторг готовится лишить льгот электрокары без российской электрики

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Минпромторг планирует скорректировать программу льготного автокредитования и привязать предоставление государственной субсидии на покупку электромобилей российской сборки к наличию в них ключевых компонентов российского производства. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время Минпромторгом России прорабатываются изменения в программу льготного автокредитования, предполагающие допуск с 2025 года к участию в данной программе электромобилей без учета локализации электромобиля в целом, но при условии использования критических компонентов электродвижения российского производства», — цитирует агентство письмо министерства, адресованное главе комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову.

Перечень таких компонентов находится в процессе формирования совместно с подведомственным Минпромторгу ФГУП «НАМИ». С 2025 года планируется допускать в программу льготного автокредитования собранные в России электромобили без учета балльной системы локализации, но при условии использования российских критических компонентов.

Субсидия от государства на покупку электромобиля в настоящее время достигает 35% его стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил в Ижевске производство Lada e-Largus по цене от 2,99 млн рублей с учетом госсубсидии.

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