Geely Monjaro вернулся в пятерку самых популярных кроссоверов в России

По итогам сентября 2024 года кроссовер Geely Monjaro вернулся в число пяти самых продаваемых в России кроссоверов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц дилеры Geely реализовали 4,9 тыс. автомобилей этой модели. До этого в августе Geely Monjaro покинул пятерку лидеров российского авторынка, его обогнала отечественная Lada Niva Travel.

Самым продаваемым кроссовером в России по итогам сентября 2024 года стал Haval Jolion с результатом 9,7 тыс. машин. На втором и третьем месте продукция Chery — кроссоверы Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro (реализовано 7,5 тыс. и 5,6 тыс. автомобилей соответственно).

Четвертое место по объему продаж в августе осталось за упомянутым Geely Monjaro, а на пятой позиции оказался Changan CS55 Plus (почти 3,9 тыс. машин).

В десятку популярнейших вошли также Omoda C5, Lada Niva (Travel и Legend), Haval M6 и Geely Atlas.

Ранее россиянам рассказали, во сколько обходится содержание Geely Monjaro.