Названа стоимость владения Geely Monjaro Luxury

Владельцу китайского кроссовера Geely Monjaro Luxury придется отдать 2,74 млн рублей за пять лет владения автомобилем. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В указанную сумму входит сумма расходов, которые связаны с его эксплуатацией и владением — например, оплаты ОСАГО и каско, покупки шин, топлива и т.д.

За год стоимость владения Geely Monjaro Luxury составит 547,8 тыс. рублей. В месяц показатель равняется 45,7 тыс. рублей, а за один километр — 36,52 рублей.

В России новый Geely Monjaro в комплектации Luxury продается за 3,8 млн рублей с учетом скидок.

До этого в Китае начались предварительные продажи обновленного кроссовера Geely Monjaro.

Отмечается, что для рынка КНР он получил приставку Dongfang Yao в названии. Перевести ее можно как «Восточный солнечный свет».

У кроссовера изменились решетка радиатора, колесные диски, появились новые оттенки кузова, переработан центральный тоннель в салоне. Как и прежде, модель будет предлагаться с тремя экранами на передней панели.

Автомобиль получил 2-литровый двигатель мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее стало известно, когда Geely Emgrand превратится в BelGee S50.