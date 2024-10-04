Названы пять автомобилей, которые подешевели в сентябре

В России средняя стоимость нового авто в сравнении с августом упала до 3,56 млн рублей (-2,3%). Об этом сообщают аналитики «Авто.ру Оценка» по итогам исследования опубликованных объявлений. При этом показатель сократился на 286 тыс. рублей в сравнении с сентябрем прошлого года.

Наиболее сильно за месяц подешевел кроссовер Hyundai Santa Fe, средняя стоимость которого упала на 6%, то есть до 6 млн рублей. На втором месте оказался китайский Hongqi HS5 со средней ценой 4,4 млн рублей. Он стал доступнее на 5%. Также в топ-5 авто, которые подешевели сильнее всего, вошли: Jetta VS5 (–3,8%; 2,9 млн рублей), FAW Bestune T77 (–3,3%; 2,8 млн рублей) и Omoda C5 (–2,5%; 2,7 млн рублей).

А вот сильнее всего подорожали китайские Haval F7 и Lixiang L9. Цены на них взлетели за месяц на 6% — до 3,2 млн и 8,75 млн рублей соответственно. Также подорожал Kia Sportage (+4%; 4,2 млн рублей). Ценники на Hyundai Staria и Zeekr 001 в сентябре достигли 8,6 млн рублей и 6,8 млн рублей соответственно.

До этого в июле—августе 2024 года самыми популярными китайскими автомобилями на российском вторичном рынке стали Changan Uni-K, Geely Coolray, Haval F7 и F7x.

Быстрее всех из них в июле продавался Geely Coolray: в среднем автомобиль находил нового хозяина за 37 дней, а его цена составляла 1,84 млн рублей. Объявления с Uni-K, за который просили 2,9 млн рублей, висели в среднем по 50 дней.

В августе в топ-5 из июльских лидеров остались только Changan Uni-K, Geely Coolray и Haval F7. Средняя цена Uni-K опустилась до 2,81 млн, — но срок продажи увеличился до 56 дней. Coolray подорожал на 7%, а срок продажи вырос на шесть дней.

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