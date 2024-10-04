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Новую Lada Niva Sport сфотографировали на испытаниях в горах

Новая Lada Niva Sport попала на фото во время горных испытаний

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Влад Незванкин/VK

Российский производитель «АвтоВАЗ» проводит испытания новой Lada Niva Sport в горной местности. Фотографиями с тестов поделился глава Lada Sport Владислав Незванкин в соцсети «ВКонтакте».

«Горные испытания Niva Sport на Северном Кавказе! Кавказ как всегда прекрасен!» — говорится в публикации.

СМИ отмечают, что желтый оттенок кузова напоминает Land Rover серии Camel Trophy 80-90-х годов.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Niva начнут оснащать новым мотором 1,8 литра в 2025 году.

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