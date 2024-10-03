В Москве сфотографировали Cybertruck, который стоит на «Газели»

В столице на фото попал Cybertruck, который стоит на «Газели». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В Москве заметили, как обычная советская «Газель» перевозит Cybertruck. Спасибо за внимание», — говорится в публикации.

Неизвестно, по какой причине автомобиль оказался на «Газели».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров посетовал в своем Telegram-канале, что американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск отключил электропикап Cybertruck, отправленный в зону специальной военной операции (СВО).

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — сообщил Кадыров.

По его словам, «Маск удаленно отключил кибертрак».

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — задался вопросом Кадыров.

Ранее сообщалось, что в США расследуют первую летальную аварию с участием Cybertruck.