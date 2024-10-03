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АвтоВАЗ призвал защитить Россию от дешевых иномарок

АвтоВАЗ заявил о необходимости защитить рынок от дешевых импортных авто

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о необходимости защитить рынок РФ от дешевых иномарок. Такое мнение он высказал на заседании Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Российские машиностроители готовы исполнить поставленные задачи. Но здесь крайне важно, чтобы государство поддержало нас через точечную донастройку законодательства, через меры защиты рынка от импортного демпинга, а также через льготные займы ФРП, гранты и субсидии. Особенно это важно в условиях драматически высокой ключевой ставки Центробанка», — заявил он.

Соколов добавил, что задача производителей — подсказывать ведомствам и министрам, какие меры нужно принять для поддержки отечественного автопрома.

До этого сообщалось, что индексация утилизационного сбора в России приведет к подорожанию всех автомобилей, а не только тех, которые ввозятся в страну.

«Его платят абсолютно все заводы в стране и те, кто ввозит сюда транспорт. Другое дело, что отечественным производителям эти деньги возвращают, но не на 100%, и не сразу. Поэтому цены вырастут», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, рост цен затронет и подержанные машины. Он уточнил, что при удорожании новых авто покупатели могут пойти на рынок б/у, что спровоцирует повышенный спрос и увеличение стоимости транспорта.

Ранее в РФ продажи новых машин выросли за девять месяцев почти на 50%.

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