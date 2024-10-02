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У Infiniti оторвало половину кузова при ДТП на КАД в Петербурге

В Петербурге при ДТП на КАД у Infiniti оторвало половину кузова

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Телеграм-канал Петербургская полиция

При массовом ДТП на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге у автомобиля Infiniti оказалась разрушена половина кузова. Фото с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла на внешней стороне 64-го километра КАД в Пушкинском районе. В ней пострадали три человека: водитель Infiniti госпитализирован в состоянии средней тяжести. Двое 22-летних пассажиров, включая беременную женщину — в тяжелом состоянии.

На фото с места происшествия видно, что у легкового автомобиля разрушен моторный отсек с правой стороны и разбита правая сторона кузова. Переднее колесо машины застряло в полуприцепе грузовика, в который врезался легковой автомобиль. Всего в этой аварии повреждения получили четыре автомобиля. Сначала водитель Infiniti врезался в Chevrolet Spark, потом — в стоящий грузовик Volvo, а затем — в Toyota.

Ранее в Казахстане водитель поджег свою машину, которую увезли на штрафстоянку за долги по штрафам.

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