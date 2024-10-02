Названы четыре причины поломки радиатора автомобиля

Автомобильный радиатор может выйти из строя из-за перегрева двигателя или коррозии. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису и запасным частям »Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. В некоторых случаях радиатор лопается.

«Среди основных причин, по которым радиатор может выйти из строя, — перегрев двигателя. Происходит повышение давление внутри радиатора, из-за чего в нем могут появиться трещины или разрывы. Коррозия тоже может стать причиной поломки радиатора. Со временем из-за реакции антифриза с металлом в нем появляется ржавчина, его стенки ослабевают и происходит утечка», — сказал Балашов.

По его словам, к поломке радиатора может привести и недостаток охлаждающей жидкости. Если уровень антифриза в системе низкий, есть вероятность, что в нее попадет воздух. В результате там образуются горячие точки и увеличивается риск повреждения и возникновения течей радиатора.

Поломка термостата (устройство для постоянного поддержания стабильной температуры. — «Газета.Ru») также способствует повышению давления в системе охлаждения автомобиля. В результате радиатор может просто лопнуть, отметил автоэксперт.

Чтобы избежать поломки радиатора, важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, следить за состоянием системы охлаждения и регулярно проводить техническое обслуживание, предупредил специалист.

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