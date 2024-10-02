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Китайская компания оценила возможность сборки автомобилей в России

Jetour: локализация производства машин в РФ даст бизнесу Китая ряд преимуществ

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Jens Meyer/AP

Производство машин компании Jetour в России может дать китайскому бизнесу ряд преимуществ, считает замгендиректора «Джетур Мотор Рус» Екатерина Зарубина. Об этом она заявила в беседе с Autonews.

«Высококонкурентный автомобильный рынок России для нас очень важен, и локализация производства дала бы нам целый ряд преимуществ для развития бренда Jetour здесь», — сказала топ-менеджер, не уточнив, есть ли у компании планы по открытию производства в РФ.

В настоящее время бренд Jetour представлен в России пятью моделями кроссоверов: X50, X70 Plus, X90 Plus, Dashing и T2. Стоимость самого дешевого из них — X50 — начинается от 1,99 млн рублей, а самого дорогого — T2 — от 3,95 млн.

В августе стало известно, что в Китае началось производство новых кроссоверов Nio Onvo L60. Автомобиль оснащается батареей емкостью 60,6 кВт·ч. Заднеприводная версия оснащается одним электромотором мощностью 326 л.с. Запас хода — 525-555 км. Полноприводный вариант получил дополнительный 136-сильный мотор. Такой кроссовер может проехать без подзарядки 501-525 км.

Ранее Китай пожаловался на репрессивные пошлины Канады против своих автомобилей.

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