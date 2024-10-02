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Стало известно, когда кроссовер Jetour X50 появится в России

Кроссовер Jetour X50 дебютирует в России до конца года

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Jetour

Кроссовер Jetour X50 поступит в продажу в России до конца 2024 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу марки.

«В последнем квартале 2024 года», — ответили в пресс-службе на вопрос о сроках запуска нового кроссовера в России.

На официальном сайте Jetour в России сообщается, что автомобиль предложат по цене от 1,99 млн рублей. При этом не уточняется, включает ли эта сумма скидки по акциям и дополнительным условиям покупки. В базовое оснащение автомобиля входит ABS, система стабилизации, галогеновые фары, цифровая приборная панель, датчики света и дождя, бесключевой доступ.

Базовой версии полагается атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 л.с. и 5-ступенчатая «механика». В двух других комплектациях кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатым «роботом».

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