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Казахстанец поджег свою машину, увезенную на штрафстоянку за долги по штрафам

В Алма-Ате автовладелец поджег свой Subaru, который изъяли из-за штрафов

В Алма-Ате 33-летний мужчина поджег свой Subaru Forester, который полицейские забрали на штрафстоянку из-за неоплаченных штрафов. Об этом сообщает polisia.kz.

Инцидент произошел 1 октября днем в Турксибском районе Алма-Аты. Полицейские остановили Subaru Forester, водитель которого накопил неоплаченные штрафы на сумму 1,3 млн тенге (252,2 тыс. рублей). Также у водителя не было полиса обязательного страхования. Согласно местным законам, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Водитель явился туда и поджег автомобиль, облив его бензином. Сам мужчина при этом также загорелся.

Автовладельца смогли потушить полицейские. Он доставлен в больницу с ожогами. В тушении автомобиля, помимо сотрудников полиции, приняли участие прохожие.

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