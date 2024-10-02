Россияне стали чаще покупать автомобили

В России за период с января по сентябрь 2024 года было продано 1,14 млн легковых автомобилей, что на 59% больше, чем за такой же период 2023 года. Об этом сообщает Минпромторг.

Всего за девять месяцев этого года в России было продано 1,3 млн автомобилей, что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тыс. шт., что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года.

До этого основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль заявил, что существуют способы, которые позволяют сэкономить при покупке новой или подержанной машины.

Тем, кто хочет приобрести новый автомобиль, он посоветовал воспользоваться дисконтными предложениями дилеров, сообщил автоэксперт. В качестве примера эксперт привел «положения импортеров», которые позволяют сэкономить от 210 до 300 тыс. рублей, Мигаль добавил, что покупка у продавца с репутацией поможет сэкономить и воспользоваться дополнительными программами, включая трейд-ин.

Основатель автомобильного маркетплейса напомнил, что в 2024 году Минпромторг пролонгировал программы господдержки на приобретение нового автомобиля для врачей и учителей.

По его словам, автомобиль с пробегом выгоднее приобретать на площадках с большим выбором, чтобы изучить предложения сразу от нескольких компаний.

Ранее сообщалось, что часть китайских автобрендов покинет рынок РФ после повышения утильсбора.