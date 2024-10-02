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УАЗ по-новому будет сваривать кузова внедорожника «Патриот»

УАЗ модернизировал сварку кузовов внедорожников «Патриот»

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УАЗ

Ульяновский автозавод модернизировал сварку кузовов внедорожников УАЗ «Патриот». Об этом сообщает quto.ru.

«Заводские специалисты изготовили специальный сварочный кондуктор, на котором отныне будет изготавливаться щиток передка для моделей «нового модельного ряда» — «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Устройство необходимо для надежной фиксации свариваемых частей, дабы обеспечить точное расположение деталей относительно друг друга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после установки нужных деталей оператор подает сжатый воздух, чтобы девять пневмоцилиндров надежно зафиксировали их. После этого производится контактная сварка деталей.

25 сентября сенатор Дмитрий Рогозин раскритиковал качество автомобилей марки УАЗ, которые поставляются на СВО. Он заявил о бракованных машинах, у которых отваливаются различные детали. Также он предложил директору и технологам завода приехать на СВО и разобраться с причинами брака автомобилей УАЗ.

Позже, по словам Рогозина, ему позвонили из Минпромторга и заявили, что на УАЗе введут жесткие меры режима приемки автомобилей.

«Минпромторг России мгновенно отреагировал на это сообщение. Мне позвонил сегодня один из заместителей федерального министра и подробно рассказал, как Ульяновский автозавод собирается решить вопрос замены попавших под санкции иностранных комплектующих для этих машин. Назвал сроки окончания работ по импортозамещению, а пока вопрос технически не решен, подтвердил ввод жесткого режима приемки изделий автопредприятия и развертывания у нас в зоне спецоперации сервисных центров», — написал он в своем посте.

Ранее стало известно, как подорожали в России запчасти Lada и УАЗ.

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