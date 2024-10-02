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Стало известно, во сколько обходится россиянину Toyota Land Cruiser 300 в 2024 году

НАПИ подсчитало стоимость владения Toyota Land Cruiser 300 в России

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Toyota

Стоимость владения внедорожником Toyota Land Cruiser последнего поколения составляет в Москве 11,7 млн рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

На каждый километр пробега автомобиля Toyota Land Cruiser 300 VX+ с бензиновым мотором мощностью 415 л.с. будет потрачено 116,5 рублей. При общем пробеге в 100 тыс. км за пять лет автомобиль должен пройти 10 процедур регламентного техобслуживания общей стоимостью 423,7 тыс. рублей. На страховку по каско в этот период уйдет 3,9 млн рублей, на ОСАГО — еще 102 тыс. рублей.

Затраты на ремонт с применением оригинальных запчастей оцениваются в 136 тыс. рублей, потеря стоимости — в 5,9 млн рублей при исходной цене нового автомобиля в 17,3 млн рублей. На топливо для Land Cruiser 300 владелец в Москве потратит 752,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ будет по-новому сваривать кузова внедорожника «Патриот».

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