Задержанный за домогательства таксист-нелегал пытался улететь из России

Таксист-нелегал, пристававший к девушке в салоне машины, пытался улететь из России. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК России по Приморскому краю.

«При попытке скрыться за пределами Российской Федерации в аэропорту Новосибирска задержан гражданин республики Узбекистан 34-летний Шухрат Уримов, подозреваемый в лишении свободы девушки в такси», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Приморье девушка записала на камеру домогательства неадекватного таксиста-мигранта. Как рассказала пострадавшая, 29 сентября ей было нужно добраться из Владивостока в город Артем. Она заказала такси, но во время поездки водитель стал делать ей непристойные предложения и откровенно приставать.

Испуганная девушка просила мужчину разблокировать двери, а тот убеждал ее согласиться на интимную близость и демонстрировал свою эрекцию. В конце концов таксист, судя по кадрам, позволил клиентке открыть дверь, но стал удерживать ее за платье и требовать номер телефона.

Ранее таксист избил девушку и выкинул ее из машины в Балашихе.