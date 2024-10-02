Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каких случаях автомобиль лучше продать, чем чинить

Fit Service: авто следует продать, если намечается сложный ремонт

close
Наталья Горшкова/РИА Новости

Если намечается большой ремонт автомобиля, есть смысл подумать о его продаже. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Если говорить именно о дорогостоящих услугах, то это практически любой сложный ремонт или замена крупных агрегатов. То есть чаще всего вопрос продать или чинить возникает именно в ситуации, когда на СТО выносят вердикт, что необходимы замены агрегатов трансмиссии или двигателя. Поэтому когда об этом заходит речь, то возможно, что стоит задуматься о том, чтобы избавиться от автомобиля», — сказал автоэксперт.

Автомобили после серьезных аварий также часто выставляют на продажу. Сейчас замена даже двух крупных кузовных элементов вместе с услугами мастеров может выйти в стоимость целой машины. Если речь идет о замене и ремонте половины автомобиля, нарушении геометрии кузова, то продажа — вероятно, единственное решение.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом стоимости нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Он также добавил, что в настоящий момент на российском рынке не наблюдается дефицита лакокрасочных материалов. Вместо ушедших западных и японских брендов появились китайские и турецкие компании с необходимым ассортиментом. Некоторые фирмы ввозят материалы для покраски автомобилей по схеме параллельного импорта.

Ранее стало известно, что цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами