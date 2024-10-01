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Россиянам объяснили, что должно насторожить при покупке подержанного автомобиля

Автоэксперт Тимашов: малый пробег у подержанного автомобиля — повод насторожиться

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Pexels

Россияне, которые решили приобрести подержанный автомобиль, должны насторожиться, если у него слишком маленький пробег. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Настораживают автомобили с несколькими владельцами и неестественно малым пробегом. Считается, что средний пробег в год составляет 15-20 тыс. км. Конечно, многое зависит от того, кто и как эксплуатирует автомобиль. Есть владельцы, которые проезжают 80 тыс. км в год, а есть и [те, кто проезжает] менее 5 тыс. Пробег может быть малым, если автомобиль давно не эксплуатировался или если пробег был скручен перед продажей», — заявил он.

По словам эксперта, машины с неестественно малым пробегом желательно осмотреть перед покупкой. Если на автомобиле мало ездили, но при этом недостаточно его обслуживали и ухаживали за ним, то такой транспорт потребует вложений. А вот пробеги выше средних могут быть вполне приемлемы с технической точки зрения.

Тимашов добавил, что есть несколько простых пунктов, по которым можно проверить реальный пробег.

«Осмотрите лакокрасочное покрытие и ветровое стекло. Следы сколов и пескоструя должны соответствовать пробегу. Также осмотрите руль, педальный узел, обшивки сидений и проверьте состояние ходовой части, двигателя (посторонние шумы, плавность переключения трансмиссии)», — посоветовал специалист.

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